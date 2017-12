Cztery dni piła, piątego urodziła. Usłyszała zarzuty

- Ostatecznie kobieta usłyszała zarzuty narażenia życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do pięciu lat pozbawienia wolności - poinformował Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury. Podejrzana przyznała się do winy. Tłumaczyła, że przez kilka dni piła alkohol. Tłumaczyła, że"miała problemy natury psychicznej", o których nie mówiła rodzinie - poinformował Krzysztof Kopania z prokuratury w Łodzi.