Czy uważasz, że katastrofa smoleńska była wynikiem zamachu? Nowy sondaż

Na pytanie, czy uważa pan/pani, że katastrofa, do której doszło 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku, była wynikiem zamachu, 65 procent respondentów odpowiedziało „nie”. To wzrost o pięć punktów procentowych od badania sprzed dwóch lat.

O 11 punktów procentowych spadł za to odsetek osób uważających, że do zamachu doszło. Teraz to 18 proc. badanych tak uważa. Odsetek niezdecydowanych wzrósł do 17 proc.



Sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar Millward Brown SA w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku powyżej 18 lat. Wielkość próby badania wynosiła 1001 osób.