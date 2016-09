Debata Clinton-Trump. Kto wygrał?

Zgodnie z przewidywaniami było wiele ataków, prób podważenia wiarygodności i ciosów we wrażliwe miejsca - tak wyglądała pierwsza bezpośrednia debata Hillary Clinton i Donalda Trumpa.

Jednym z tematów poruszonych przez kandydata republikanów, Donalda Trumpa był ogromny dług Stanów Zjednoczonych.



- Najwyższy czas, żeby tym krajem zaczął rządzić ktoś, kto zna się na pieniądzach. Mamy dług wysokości 20 bilionów dolarów a nasz kraj jest w runie. Co innego, gdy masz 20 bilionów długu, ale drogi są w dobrym stanie, mosty są w dobrym stanie i wszystko inne jest w dobrym stanie, na przykład lotniska. Ale nasze lotniska są jak z krajów trzeciego świata. Nasz kraj jest zadłużony po uszy. A do tego potrzebuje nowych dróg, tuneli, mostów, lotnisk, szkół i szpitali. Nie mamy jednak na to pieniędzy, ponieważ zostały roztrwonione na wiele waszych pomysłów - powiedział Trump.



Hillary Clinton odpowiedziała, że mogłoby być lepiej, gdyby Trump płacił podatki.