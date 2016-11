Demonstracje przeciwko Trumpowi w Nowym Jorku. 16 osób aresztowanych

Nowy Jork, USA. W Nowym Jorku odbyły się protesty przeciwników Donalda Trumpa, zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Doszło do przepychanek z policją, aresztowano co najmniej 16 osób. Trzy osobne manifestacje połączyły się pod Trump Tower. Ich uczestnicy skandowali m. in. "rasista, seksista, homofob". Doszło również do spalenia amerykańskiej flagi.