Do małych miejscowości mają wrócić urzędy pocztowe

Szefowa rządu wspólnie z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem otworzyła w Urzędzie Gminy w Goździe k. Radomia placówkę pocztową. Według premier było to możliwe dzięki współpracy rządu, Poczty Polskiej i samorządu.



"To jest wywiązanie się z naszych zobowiązań. Tym największym jest danie szansy, żeby lokalne społeczności, zwykli obywatele mieli poczucie bezpieczeństwa, stabilności, ażeby te instytucje, które są im potrzebne do normalnego, codziennego życia były blisko ich domów" - powiedziała szefowa rządu.



Premier podkreśliła, że Polacy najbardziej oczekują tego, by "wreszcie mieć poczucie, że są współgospodarzami własnego państwa".



Premier zapewniła, że rząd będzie konsekwentnie realizował swój program, który jest "ułożony zgodnie z określonym harmonogramem". W przyszłym roku - podkreśliła - "priorytetem rządu będzie dbałość o to, aby rozwój gospodarczy w Polsce był dynamiczny".



Nawiązując do przygotowanego przez wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Szydło podkreślała, że plan ten nastawiony jest na to, aby ożywiać lokalne społeczności. "Aby nikt nie czuł się wykluczony, żeby Polska rozwijała się równomiernie, ale przede wszystkim, by rozwijała się dynamicznie" - podkreśliła.