Do Warszawy jeszcze wolniej. Przez wycinkę drzew na budowie S17

Pilarze pracują w pasie drogowym DK17 między Góraszką a początkiem przyszłej obwodnicy Kołbieli.

– W związku z tym chwilowo wstrzymywany jest ruch pojazdów. Prace potrwają do końca lutego – informuje Krzysztof Nalewajko, rzecznik lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wycinka to nie jedyny powód utrudnień na tej trasie.

Trwają prace na pięciu odcinkach S17: od końca obwodnicy Kołbieli do węzła Kurów Zachód o łącznej długości ok. 71,6 km.

– Najbardziej zaawansowane, na poziomie ok. 50 proc., są odcinki od Garwolina do granicy z woj. lubelskim. Wykonano już ponad 7 km nawierzchni betonowej przyszłej drogi ekspresowej. Na kolejnych dwóch odcinkach w stronę węzła Kurów Zachód zaawansowanie robót wynosi ok. 40 proc., a w okolicy Żyrzyna położono już ponad 3,6 km betonowej nawierzchni – mówi Stanisław Schodziński, dyrektor lubelskiego oddziału GDDKiA.

Wszystkie odcinki S17 będą gotowe w 2019 roku. Trasa z Lublina do obwodnicy w Kołbieli ma być oddana do użytku w pierwszej połowie przyszłego roku, a od Kołbieli do węzła Lubelska – w drugiej połowie.