Godz. 9.30

Prezydent Andrzej Duda przywitał Donalda Trumpa w Zamku Królewskim. Prezydenci obu krajów udali się na spotkanie "w cztery oczy".

Godz. 9.17

Prezydent USA Donald Trump wyruszył z hotelu Marriott do Zamku Królewskiego, gdzie spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

Prezydent Stanów Zjednoczonych przybył do Polski w środę po godz. 22, kiedy to Air Force One wylądował na warszawskim Okęciu. Z lotniska prezydencka limuzyna przejechała ulicami Żwirki i Wigury, Raszyńską i Alejami Jerozolimskimi do hotelu Marriott, gdzie amerykański prezydent wraz z pierwszą damą Melanią Trump spędzili noc.



Prezydent Andrzej Duda przywita w czwartek Donalda Trumpa o godz. 9.25 na Zamku Królewskim, gdzie obaj prezydenci odbędą rozmowę "w cztery oczy".



W wywiadzie dla PAP prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie można wykluczyć, że wizyta Trumpa "będzie miała charakter historyczny". Zadeklarował również, ze z Trumpem będzie rozmawiał o konkretnych kwestiach związanych m.in. z bezpieczeństwem energetycznym, budową tarczy antyrakietowej w Redzikowie czy obecnością wojsk amerykańskich w Polsce.



Według prezydenta wizyta amerykańskiego prezydenta pokazuje również znaczenie naszego państwa. "Jesteśmy po prostu ważnym państwem tej części świata, jesteśmy jednym z większych państw europejskich, jesteśmy liderem Europy Środkowej i dlatego prezydent Trump do nas przyjeżdża, bo to widzi i rozumie" - dodał.



Po spotkaniu obu prezydentów odbędą się rozmowy plenarne polskiej i amerykańskiej delegacji. Z polskiej strony udział wezmą w nich: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki, szef MSZ Witold Waszczykowski, minister obrony Antoni Macierewicz, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski oraz ministrowie prezydenccy: szefowa kancelarii Halina Szymańska, szef BBN Paweł Soloch, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, a także ambasador RP w Stanach Zjednoczonych Piotr Wilczek.



Po rozmowach delegacji prezydent Andrzej Duda i prezydent Donald Trump spotkają się z mediami.

Szczyt Inicjatywy Trójmorza z udziałem prezydenta Donalda Trumpa - PROGRAM:

Godz. 9.25 Powitanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda J. Trumpa przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę - Zamek Królewski

Godz. 9.30 Rozmowa „w cztery oczy” Prezydenta RP i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki

Zamek Królewski, Pokój Królewiczowski

Godz. 9.55 Rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Prezydenta RP i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zamek Królewski, Sala Senatorska

Godz. 10.30 Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z mediami

Zamek Królewski, Dziedziniec Wielki

Godz. 10.55 Oficjalne powitanie szefów delegacji Państw Trójmorza przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę oraz Prezydent Republiki Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović, Zamek Królewski, Sala Rycerska

Godz. 11.05 Oficjalne powitanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki przez Prezydenta RP i Prezydent Republiki Chorwacji, Zamek Królewski, Sala Rady

Godz. 11.10 Sesja transatlantycka Szczytu Trójmorza z udziałem Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zamek Królewski, Wielka Sala Asamblowa

Godz. 12.15 Spotkanie Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki z Prezydent Republiki Chorwacji

Zamek Królewski, Sala Senatorska

Godz. 13.00 Udział szefów delegacji Państw Trójmorza w wystąpieniu Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryk, Plac Krasińskich

Godz. 15.15 Sesja gospodarcza Szczytu – „Infrastruktura, transport, energetyka", Zamek Królewski, Wielka Sala Asamblowa

Godz. 17.00 Konferencja prasowa Prezydenta RP i Prezydent Republiki Chorwacji, Zamek Królewski, Dziedziniec Wielki