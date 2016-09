Duda i Wałęsa podali sobie ręce. "Mam nadzieję, że nastąpią inne gesty"

- Mam nadzieję, że inne gesty też nastąpią. Oczekuje od tej władzy, że nie będzie łamała konstytucji i niszczyła systemu, który zbudowaliśmy. Jeśli tak będzie, to ja jestem gotów do współpracy - zapowiedział w czwartek Lech Wałęsa.

Prezydent zwrócił też uwagę, że to symboliczne podanie ręki w kościele na razie nic nie zmienia. - To ta ekipa rozbudowała "Bolka", oni to robili i robią. To ta ekipa łamie konstytucję i wiele innych rzeczy. Trudno mi się inaczej zachować - stwierdzi.