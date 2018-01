Ekstra Pensja 21.01.2018. Wiadomo gdzie padła główna wygrana

Osoby, które zagrały w Ekstra Pensję w punkcie LOTTO przy ul. Radarowej 14 w Gdańsku powinny sprawdzić swoje kupony. Jedna z nich trafiła w sobotę główną wygraną w tej grze, czyli 5 000 zł wypłacane każdego miesiąca przez 20 lat.

Ekstra Pensja 21.01.2018 - wygrane liczby:

4, 17, 20, 29, 30 oraz 4

Ekstra Pensja to gra, którą wyróżnia unikatowa główna wygrana w postaci określonej kwoty wypłacanej co miesiąc przez 20 lat. Aby zagrać o 5 000 zł wypłacane miesięcznie przez 20 lat kupujemy zakład za 5 zł (jest to gra ze stawką podstawową). Jeśli jednak chcemy zagrać o wyższą „pensję”, to zwiększamy stawkę. Do wyboru mamy grę o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat.

Wyższa stawka to nie tylko szansa na wyższą główną wygraną, ale także odpowiednio do niej zwielokrotnione wygrane niższych stopni.

Lotto 23.01.2018 - w puli na wygrane 6 mln zł

Już we wtorek 23.01.2018 w puli na najwyższe wygranej w Lotto może się znaleźć nawet 6 mln złotych. W piątek 26.01.2018 natomiast zagramy o niewyobrażalne 340 mln złotych w Eurojackpot.