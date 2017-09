Eurojackpot w Polsce. Kiedy i jak grać o 90 mln euro? Zasady

To duże wydarzenie w historii gier losowych w Polsce. W sobotę Lotto zaczęło sprzedaż nowej gry. Eurojackpot to gra, w której główna wygrana może wynieść 90 mln euro, czyli około 375 mln zł.

Gra liczbowa Eurojackpot dostępna była do tej pory w 17 krajach Europy, Teraz dostępna jest też w Polsce.

Na fanów gier liczbowych czeka aż dwanaście stopni wygranych. Cena zakładu wynosi 12,50 zł. Pierwsze losowanie odbędzie się już w najbliższy piątek, 15 września, między godziną 20.00 a 21:00. Jego retransmisję będzie można zobaczyć na stronie www.lotto.pl.

- Od lat otrzymywaliśmy sygnały od naszych graczy, którzy podróżując po Europie, mieli okazję zagrać o ogromne kwoty w europejskiej grze liczbowej i chcieliby, żeby w końcu taki produkt trafił do Polski. Wcześniej ze względu na obowiązujące przepisy prawa nie mogło tak się stać. Po tegorocznej nowelizacji ustawy o grach hazardowych szybko wzięliśmy się do pracy, by móc w końcu sprostać tym oczekiwaniom. Efekt właśnie widzimy – po niespełna pół roku wprowadzamy do Polski grę Eurojackpot, gdzie zagramy o naprawdę niewyobrażalne wygrane - mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Jak zaznacza spółka, Eurojackpot będzie wspierał rozwój polskiego sportu oraz kultury narodowej. Z ceny każdego zakładu 2,50 zł trafi na fundusze celowe, w tym 1,80 zł zostanie przekazane na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, a 0,50 zł zasili Fundusz Promocji Kultury.

Jak grać?

Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Można grać na własne liczby lub metodą na chybił trafił. Zakład zawierany jest na jedno najbliższe losowanie.

Cena gry – co się na nią składa?

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Na tę kwotę składa się stawka za zakład (10 zł) oraz dopłata na fundusze celowe (2,50 zł). Wysokość dopłaty uregulowana jest w Ustawie o grach hazardowych.

Na wygrane, zgodnie z regulaminem, przeznacza się co najmniej 50% stawek wpłaconych za udział w grze. Pula na wygrane dzielona jest na poszczególne stopnie według określonego w regulaminie procentowego podziału. Wysokość wygranej danego stopnia uzyskuje się dzieląc pulę na wygrane dla tego stopnia przez liczbę wygranych tego stopnia odnotowanych we wszystkich państwach uczestniczących w grze. W celu zabezpieczenia gwarantowanej puli 10 000 000 euro na wygrane I stopnia, utworzony został fundusz gwarancyjny, na który wpłacane jest 12% puli na wygrane. Wygrane w Polsce mogą zostać powiększone o ewentualną nadwyżkę z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro.