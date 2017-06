Fala krytyki po przemówieniu Beaty Szydło o Auschwitz

Oświęcim (woj. małopolskie). - Nie możemy dopuścić do tego, by ludzie oślepieni zbrodniczymi ideami odbierali innym prawo do życia. Pamiętamy i nawołujemy do przekazywania prawdy o tych wstrząsających czasach. Wielkim zadaniem dla polityków, ale i wszystkich ludzi jest to, aby tak straszliwe wydarzenia, jakie miały miejsce w Auschwitz i innych miejscach kaźni, nigdy więcej się nie powtórzyły – mówiła premier Beata Szydło na uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę pierwszego transportu polskich więźniów do obozu Auschwitz.