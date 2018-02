Gaz wybuchł, runęła kamienica. Nie żyje 78-latka

Sosnowiec, woj. śląskie. W Sosnowcu doszło do zawalenia się dwukondygnacyjnej kamienicy. W wypadku zginęła 78-letnia mieszkanka budynku. Wcześniej strażakom udało się uratować jej 80-letniego męża, który trafił do szpitala. W wypadku nikt więcej nie ucierpiał. Według wstępnych ustaleń, doszło do wybuchu gazu.