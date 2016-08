Gigantyczny wyciek danych z systemu PESEL. ABW sprawdza kancelarie komornicze

Jak poinformowała prokuratura okręgowa w Warszawie, pracownicy pięciu kancelarii komorniczych w sposób nieuprawniony pobierali miesięcznie od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy rekordów z systemu. W związku z wagą sprawy śledztwo powierzono Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.



- Wątpliwości ministerstwa cyfryzacji dotyczyły pięciu kancelarii komorniczych, co do których ilość pobieranych danych wzbudziła wątpliwości - powiedział Michał Dziekański z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.