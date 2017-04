Ginekolog zamiast USG piersi zalecił "macanie przez kolegę"

– Myślałam, że to będzie zwykła formalność, że lekarz wypisze mi to skierowanie. Lekarz powiedział mi, że kobiety mają dobrze, bo piersi wystają. Nie trzeba ich więc badać przez USG, wystarczy pomacać. Mało tego, powiedział, żeby dać koledze albo chłopakowi, to on pomaca. To było powiedziane zupełnie serio, to nie był żart – mówi Michalina Stopnicka, która udała się do ginekologa po skierowanie na badanie piersi.