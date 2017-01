IPN otwiera zatrzeżone teczki esbeków. Opublikowano nazwiska funkcjonariuszy

Wykaz liczy niemal 6,5 tys. pozycji. W opisach znajdują się dane osobowe funkcjonariuszy SB, a także informacje „o sprawach operacyjnego sprawdzenia, sprawach operacyjnego rozpoznania, dokumentacja wyposażenia wywiadowczego, kwestionariusze ewidencyjne, teczki opatrzone skrótami,m.in. KI, RO, SMW”.

– Od dawna większość opinii publicznej chciała ujawnienia materiałów, jakie IPN przejął po służbach specjalnych PRL. Nawet jeśli nie zawsze była taka wola polityczna. Przełomem jest decyzja parlamentu z połowy 2016 r. i nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, dzięki której zbiór zastrzeżony przestanie istnieć – mówił podczas wczorajszej konferencji w Warszawie dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu.

Dokumenty, których dotyczy wykaz, zostały w 2016 r. wyłączone ze zbioru zastrzeżonego. To dopiero pierwsza część teczek, które przeglądają pracownicy IPN. Do sprawdzenia pozostało jeszcze ponad 4,2 tys. jednostek archiwalnych.

– Wgląd do akt odbywa się na standardowych zasadach – wyjaśnia Marcin Krzysztofik z achiwum IPN w Lublinie. – O wgląd w dokumenty mogą wnioskować dziennikarze i naukowcy w celach dziennikarskich i badawczych. Każda osoba ma także prawo do wglądu do akt osobowych konkretnego funkcjonariusza.

Jak informuje IPN, szczegółowy opis dokumentów ujętych w wykazie zostanie zamieszczony w aplikacji Cyfrowe Archiwum, dostępnej w każdej czytelni Instytutu Pamięci Narodowej. Kolejne części wykazu akt byłego zbioru wyodrębnionego będą publikowane na stronie internetowej IPN w ramach inwentarza archiwalnego.