Jaka będzie pogoda we wtorek, 25 lipca?

Wtorek będzie pochmurny i deszczowy w całym kraju. Na zachodzie będą występowały opady ciągłe (do 30 mm), a na wschodzie pojawi się przelotny deszcz i burze (10-20 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zmieniających się. W kolejnych dniach pogoda poprawi się i będzie pogodniej.