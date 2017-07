Jakie błędy językowe najczęściej popełniamy w internecie?

Jakie błędy są najczęściej popełniane w internecie? Sprawdził to Instytut Monitorowania Mediów.

„W dniu dzisiejszym można napewno stwierdzić, że nadal trwa okres czasu, w którym polscy internauci popełniają błędy językowe. Radzimy wziąść to sobie spowrotem do serca, dlatego bo zdania podobne do niniejszych mogą zniechęcić czytelników. Taka jest bynajmniej nasza opinia”.

Powyższe zdanie zawiera najczęstsze błędy językowe popełniane przez internautów. Z danych przeanalizowanych przez Instytut Monitorowania Mediów wynika, że od początku marca do końca maja bieżącego roku w internecie zostało opublikowanych około 275 tysięcy artykułów oraz postów zawierających niepoprawnie napisane bądź użyte w złym znaczeniu słowa.

Wśród internetowych „byków” królują dwa językowe potworki: łączna pisownia przysłówka „na pewno” oraz pleonazm „dzień dzisiejszy”.

Poza tym na niechlubnej liście najpopularniejszych błędów językowych popełnianych w internecie znalazły się także słowo „spowrotem”, fraza „dlatego, bo” oraz pleonazmy „trwać nadal” i „okres czasu”.

Najwięcej niepoprawnych publikacji pojawia się na Facebooku – połowa wszystkich błędów ma swoje źródło właśnie na popularnej platformie społecznościowej. Drugi pod tym względem jest Twitter (15 proc. publikacji).

Źródło: Magdalena Pawłowska, młodszy specjalista ds. content marketingu, Instytut Monitorowania Mediów