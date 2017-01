Kolejni amerykańscy żołnierze przylecieli do Polski

Kolejna grupa amerykańskich żołnierzy dotarła do Polski. Tym razem jest to około 250-300 osób. Żołnierze wylądowali na poznańskim lotnisku Ławica. Przylecieli Boeingiem 777 z Bangoru w stanie Maine.

Amerykańska armia trafiła do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO o czym zadecydowano na szczycie Sojuszu w lipcu ubiegłego roku w Warszawie. Do tej pory najwięcej żołnierzy trafiło do Żagania, gdzie będzie mieściło się dowództwo ciężkiej brygady. Docelowo brygada będzie liczyła 3,5 tysiąca żołnierzy. Oprócz Żagania wojskowi będą stacjonowali też w Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu.