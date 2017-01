Kończą się pieniądze na dopłaty w programie "Mieszkanie dla młodych"

Pieniądze na tegoroczne dopłaty skończą się prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu – prognozuje Jarosław Sadowski, analityk firmy Expander.

– Osoby, które chciałyby z nich skorzystać mają więc bardzo niewiele czasu. Gdy pula 373 mln zł wyczerpie się, dopłaty zostaną wstrzymane.

Co istotne, kluczowe dla uzyskania wsparcia w takiej sytuacji będzie to, czy bank zdążył zarejestrować dany wniosek w systemie BGK. Samo złożenie wniosku nie daje bowiem niestety gwarancji uzyskania dopłaty.

Sytuacja jest na tyle poważna, że pierwszy bank – BZ WBK – od dzisiaj planuje wstrzymać przyjmowanie wniosków o kredyty z planowaną datą wypłaty dofinansowania na 2017 r.

– Bank informuje, że taka decyzja została podjęta ze względu na bardzo duże zainteresowanie klientów – wyjaśnia Sadowski. – Przyjmowanie wniosków po 10 stycznia wpływałoby na zwiększenie ryzyka, że dofinansowanie nie zostanie przyznane. Oczywiście bank zastrzega, że elastycznie reaguje na sytuację i w przypadku spadku dynamiki składanych wniosków może rozważyć wydłużenie terminu, aczkolwiek na ten moment nie jest to planowane.

Gdy pieniądze na ten rok już się skończą, nadal dostępne będą te na 2018 r. Co prawda cała pula (762 mln zł) jest wyższa niż tegoroczna (746 mln zł), ale do początku 2018 r. można wykorzystać z niej nie więcej niż połowę. Biorąc pod uwagę ile już zostało zarezerwowane, to pozostało już tylko 244 mln zł.

– Dla porównania przypomnijmy, że w trzy dni Polacy zawnioskowali o 137 mln zł. Pieniądze na przyszłoroczne dopłaty jednak nie znikną tak szybko – ocenia Sadowski. – Niewielu sprzedawców godzi się bowiem otrzymać część zapłaty dopiero za rok. Jest to jednak możliwe w przypadku mieszkań będących jeszcze w budowie.

Dlatego pierwsza połowa dopłaty na 2018 rok zniknie prawdopodobnie przed wakacjami. Druga połowa środków, tak jak w tym roku, zostanie wykorzystana zapewne w styczniu 2018 r.

Dla kogo dopłaty

Dopłatę mogą uzyskać osoby w wieku do 35 lat, na zakup pierwszego w życiu własnego mieszkania lub domu. Tych ograniczeń nie muszą jednak spełniać rodzice wychowujący przynajmniej trójkę dzieci. Mogą oni skorzystać z „MdM” nawet jeśli są starsi i gdy mają już mieszkanie i chcą np. zamienić je na większe. Dodatkowo kupowany lokal nie może być zbyt duży i zbyt drogi. Maksymalna powierzchnia to 75 mkw., a jeżeli nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci metraż wzrasta do 85 mkw. Dom jednorodzinny nie może być większy niż odpowiednio 100 mkw. lub 110 mkw. Cena nie może natomiast przekraczać limitu obowiązującego w danym rejonie Polski. Wysokość limitów można sprawdzić na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.