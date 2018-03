Koniec akcji antyterrorystów w Poznaniu. 34-latek zatrzymany

W piątek 30 marca po godzinie 21 policja otrzymała zgłoszenie w związku z awanturą w jednym z mieszkań przy ulicy Inflanckiej. Gdy mężczyzna zobaczył funkcjonariuszy, wrócił do mieszkania i zabarykadował się w środku. Nie chciał rozmawiać z policją.

- Prowadząc rozmowy negocjatorzy doprowadzili do tego, że on poddał się, otworzył drzwi, wykonywał bardzo precyzyjnie wszystkie polecenia policjantów. Został obezwładniony, zakuty w kajdanki i przewieziony do jednostki policyjnej, gdzie będzie przesłuchiwany - przekazał rzecznik. Jak dodał, podczas sprawdzenia pirotechnicznego mieszkania policjanci znaleźli dwa pistolety. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Ma do odbycia trzyletni wyrok..