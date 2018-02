Konin (woj. łódzkie). Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dla Łotysza, który rozpędzonym tirem staranował pięć aut stojących w kolejce do poboru opłat na autostradzie A2.

W momencie zdarzenia, w którym rannych zostało pięć osób, mężczyzna miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Grozi mu teraz do 15 lat więzienia.



– Podejrzany został przesłuchany i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, które odbiegają daleko od poczynionych ustaleń. Zeznał między innymi, że przed tym zdarzeniem wypił tylko dwa piwa, co w świetle ustaleń, a więc przede wszystkim ilości alkoholu w wydychanym powietrzu, która wyniosła 2,87 promila jest nierealnym tłumaczeniem – powiedział Marek Kasprzak z Prokuratury Okręgowej w Koninie.