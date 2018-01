Krowa na gigancie. Już trzy miesiące żyje z żubrami w Białowieży [wideo]

Puszcza Białowieska (woj. podlaskie). Nietypowa sytuacja ma miejsce w Puszczy Białowieskiej. Do jednego ze stad żubrów przyłączyła się krowa. Zwierzę uciekło od właściciela na jesieni i już trzeci miesiąc towarzyszy żubrom.

Jałówka rasy limousine czuje się komfortowo wśród żubrów, a i one zaakceptowały jej obecność. Przetrwała mrozy, uniknęła ataku wilków i rola "hodowlanej outsiderki" najwyraźniej jej nie przeszkadza. Od żubrów odróżnia ją także to, że nie płoszy jej bliskość ludzi.



Krowę można najczęściej zaobserwować w pobliżu wsi Wasilkowo na północ od Hajnówki albo przy szosie do Białegostoku.