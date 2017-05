Lekarz na dyżurze był kompletnie pijany. Miał 2,6 promila

- Zadzwonił anonimowy telefon. Rozmówca twierdził, że w szpitalu w Opocznie na SOR prawdopodobnie pracuje lekarz w stanie nietrzeźwości. Policjanci pojechali na miejsce i okazało się, że 58-letni lekarz ma 2,6 promila alkoholu w organizmie – poinformowała Barbara Stępień z opoczyńskiej policji.



Jak dodała, zachodziło duże prawdopodobieństwo, że lekarz przyjmował pacjentów, będąc w stanie nietrzeźwości, w związku z tym została zabezpieczona dokumentacja medyczna.

- To był nie tyle jego pierwszy dyżur, co pierwsze godziny dyżuru. Po zdarzeniu, o którym personel mnie powiadomił, a rodzina powiadomiła policję, przestał pełnić dyżur. Do czasu przyjazdu pani doktor, która kieruje oddziałem, inni lekarze zabezpieczali pacjentów – zapewnił Ryszard Wilk, dyrektor do spraw lecznictwa w szpitalu w Opocznie.