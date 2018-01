Jak informuje Wirtualna Polska, zdjęcie zrobiono w NZOZ Panaceum w Rumi. Wrzucił je na swój profil na Facebooku jeden z lekarzy rodzinnych.

Na doktora spadła lawina negatywnych komentarzy. Internauci krytykują go za łamanie Kodeksu Etyki Lekarskiej. - Nie no możesz gościu, możesz. Ale ciekawe co na to jutro powie NFZ - napisał Piotr.

Lekarz odpowiedział, że się tym nie przejmuje, bo to jego prywatny gabinet.