Leonard Cohen nie żyje

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że zmarł legendarny poeta, twórca piosenek i artysta Leonard Cohen. Straciliśmy jednego z najbardziej cenionych i twórczych wizjonerów” – to fragment oświadczenia zamieszczonego na Facebooku artysty.

Autorzy oświadczenia proszą też o uszanowanie prywatności rodziny w okresie żałoby.

Leonard Cohen urodził się w Montrealu w 1934 r. Ojciec artysty pochodził z Polski a matka z Litwy. W 1956 r. Cohen wydał swój pierwszy tom poezji. Później napisał również dwie powieści. W latach 60 zwrócił się ku muzyce zyskując rzesze fanów. Do jego największych przebojów należą „Hallelujah”, „Bird on The Wire” czy „Dance me to The End of Love”.

Artysta został uhonorowany miejscem w słynnym Muzeum Rock and Rolla w Cleveland. 6 lat temu otrzymał nagrodę Grammy za całokształt twórczości.

W październiku ukazała się jego ostatnia płyta zatytułowana „You Want It Marker”.

Pogrzeb Leonard Cohen odbędzie się w Los Angeles.