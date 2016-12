Listonosz nie ma prawa sprawdzać czy masz telewizor

Poczta Polska nie ma prawa bez naszej zgody wejść do domu i sprawdzić, czy mamy telewizor. Co więcej – podkreśla Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – do takiej kontroli w ogóle nie są upoważnieni listonosze, tylko wyznaczeni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej.

Zdaniem wiceministra infrastruktury Kazimierza Smolińskiego, jedynie w sytuacji, gdy kontrola odbywa się za zgodą obywatela, można wydać decyzję o konieczności zarejestrowania odbiornika i zapłaceniu za jego używanie.

– Jeśli zatem nie wyrazimy zgody na kontrolę, to ona nie ma podstaw prawnych – przypomina Smoliński. Dodaje, że choć pracę Poczty nadzoruje właśnie jego resort, to już ewentualna zmiana przepisów o abonamencie tak, by kontrolerom RTV wolno było wchodzić do domów abonentów, należy do ministra kultury i dziedzictwa narodowego, bo to on zajmuje się polityką audiowizualną.

Wysokość opłat abonamentowych rtv w 2016 r. wynosi: za 1 miesiąc za radioodbiornik – 7,00 zł i opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny – 22,70 zł.