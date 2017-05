LOTTO 23.05.2017 - wyniki losowania. Padła kolejna szóstka, ktoś wygrał 8 mln zł

LOTTO, 23.05.2017 - zwycięskie liczby to: 4, 11, 13, 19, 26, 27.

Ta „szóstka” jest warta dokładnie 8 303 153,00 zł. Jest to najwyższa wygrana w Lotto, jaka do tej pory została odnotowana w Kołobrzegu. Poprzedni lokalny rekord został ustanowiony 15 grudnia 2012 r. Było to 7 275 908,00 zł.

Szczęśliwiec odwiedził kołobrzeski punkt LOTTO przy ul. Trzebiatowskiej 6. Aby wygrać miliony, wystarczył mu zakład Lotto z Plusem na chybił trafił za 4 zł.

Wtorkowe losowania innych naszych gier również okazały się szczęśliwe dla grających. „Piątkę” w Mini Lotto wartą 231 939,30 zł trafiła osoba, która zagrała w kolekturze przy ul. Nowej 1 w Bukownie (woj. małopolskie). Szczęście przyniosły liczby: 4, 12, 19, 21, 25. Dodajmy, że ta kolektura kolejny raz okazała się szczęśliwa dla grających w Mini Lotto

– wcześniej „piatkę” odnotowano w niej 5 grudnia 2015 r.

Wygrana w Keno w wysokości 150 000 zł za trafienie 9 z 9 liczb i grze ze stawką x 3

z pewnością ucieszy osobę, która odwiedziła kolekturę w Nowych Proboszczewicach (woj. mazowieckie) przy ul. Mickiewicza 2a. Osoba ta zagrała na chybił trafił.

Informujemy również, że w poznańskiej kolekturze przy ul. Keplera 1 padła wygrana w wysokości 100 000 zł w Super Szansie. Grą, na kuponie której znalazł się szczęśliwy numer Super Szansy (5 0 5 8 4 7 0), było Lotto Plus.