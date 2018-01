Lotto Ekstrapensja: 5 tys. zł na miesiąc. Już wiadomo gdzie

Wygrana padła w Luboniu (woj. wielkopolskie) przy ul. Poniatowskiego 26/1. To pierwsza tegoroczna wygrana w Ekstra Pensji. Co ciekawe, to właśnie w Luboniu padła w 2015 roku najwyższa w historii wygrana w Multi Multi - 7 548 929,10 zł.

Osoba, do której uśmiechnęło się szczęście w Ekstra Pensji, kupiła zakład gry na kilka losowań (chybił trafił). Jej zakład jest jeszcze w grze, zatem ma szanse na kolejne wygrane. Wylosowane we wtorkowym losowaniu liczby to: 8, 12, 13, 19, 21 oraz 1.

Aby zagrać o 5 000 zł wypłacane miesięcznie przez 20 lat kupujemy zakład za 5 zł (jest to gra ze stawką podstawową). Jeśli jednak chcemy zagrać o wyższą „pensję”, to zwiększamy stawkę.

Do wyboru mamy grę o 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000 zł, 25 000 zł, a nawet 50 000 zł miesięcznie przez 20 lat. Właśnie taka wygrana padła w październiku 2017 roku w Warszawie.