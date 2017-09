Szczęście nowemu Lottomilionerowi przyniosła kolektura przy ul. Osmolińskiej 4 w Zduńskiej Woli. Kupił tu zakład na chybił trafił. Tyle wystarczyło, żeby trafić na 12 miejsce na liście najwyższych wygranych w Lotto. Oto sześć szczęśliwych liczb, które znalazły się na kuponie nowego Lottomilionera: 6, 21, 24, 38, 40, 47.

Główna wygrana w Lotto Plus padła w Słupcy w punkcie LOTTO przy ul. Sikorskiego 1, a druga w Olsztynie w kolekturze mieszczącej się przy ul. Wojska Polskiego 43A. Oto liczby, które wylosowano we wtorek w Lotto Plus: 6, 10, 39, 40, 43, 46.

Główną wygraną w Ekstra Pensji odnotowano w Zbąszynku (ul. Wojska Polskiego 40). Gracz nabył dwa zakłady na chybił trafił. W jednym z nich znalazły się wylosowane wczoraj w Ekstra Pensji liczby: 1, 19, 21, 25, 29 i 2.

Wygrana w Mini Lotto padła w Wyszkowie w kolekturze przy ul. 3-go Maja 8. Aby zwiększyć szanse na wygraną, gracz zagrał systemem i zamiast 5 wybrał 7 liczb. Dzięki temu trafił główną wygraną i dodatkowo 3 867,00 zł.