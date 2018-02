Lubelscy terytorialsi jadą na ćwiczenia w Wędrzynie [zdjęcia]

- Dowódca nie bez powodu wybrał Ośrodek Szkolenia Poligonowego w Węgrzynie w województwie lubuskim. Mamy na miejscu ośrodek do szkolenia walki w mieście oraz doskonałe tereny zalesione, o zróżnicowanej topografii – mówi kapitan Damian Stanula, oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. – Szkolenie poligonowe przejdzie w sumie ok. 1000 żołnierzy, w dwóch, dwutygodniowych turach. Do Lublina wrócimy 23 lutego – dodaje oficer.

Program szkolenia jest napięty. Zaplanowano dwa moduły: taktyczny i strzelecki.

Dzień na poligonie zaczyna się o godz. 5.30. Zajęcia trwają do popłudnia, choć czasami przeciągają się do późnej nocy. Żołnierze są zakwaterowani w koszarach poligonowych.