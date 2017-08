Monika Pietrasińska: Skandal bardzo nakręca popularność

Monika Pietrasińska, modelka pochodząca z Lublina, nie ma problemu z chwaleniem się swoim ciałem. Skomentowała jednak, że nie uważa, że jest to dobry sposób na zrobienie kariery. - Skandal karmi i zazwyczaj się wiąże z golizną. To fakt, że nakręca bardzo popularność, ale czy to jest dobra droga? Jeżeli nikt nie ma za bardzo nic do zaoferowania, to oferuje swoją nagość - powiedziała.