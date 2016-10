"Musimy naprawić błędy i iść do przodu". Jak oceniasz rok rządów PiS?

- To był dobry rok. Rok, w którym udało się zrobić bardzo dużo. Ale to był też rok, który nauczył nas pokory, który pokazał, że determinacja i skuteczna realizacja założonego planu, pomimo trudności, przynosi efekty - podsumowała Beata Szydło.

- To, co wydarzyło się przez ostatni rok, jest skandalem. Ustawy pisane na kolanie, które wymagają poprawek. Nawet prezydent zwraca na to uwagę. To wynika z tego, że posłowie PiS w ogóle nie słuchają uwag opozycji. Ustawy są uchwalane nocą i w sposób chaotyczny.

To pokazuje niekompetencję - powiedziała Joanna Augustynowska z Nowoczesnej. Posłowie tej partii zorganizowali w Sejmie konferencję prasową podsumowującą rok, który upłynął od zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych.

Paulina Hennig-Kloska zarzuciła rządowi "wprowadzenie obszernych programów społecznych bez bezpiecznego źródła finansowania". - To musi doprowadzić od obciążenia Polaków podatkami. PiS będzie musiał wyciągać z ich kieszeni miliardy złotych - podkreśliła.