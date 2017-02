Nagła śmierć rosyjskiego ambasadora przy ONZ Witalija Czurkina

W poniedziałek rano, po przyjściu do swego biura na Manhattanie, rosyjski ambasador przy ONZ Witalij Czurkin stracił przytomność i został odwieziony do Presyterian Hospital. Mimo intesywnej akcji reanimacyjnej zmarł. Jako przycznę śmierci podano rozległy zawał serca. W dniu następnym miał świętować swoje 65. urodziny.

Był jednym z najdłużej funkcjonujących znanych rosyjskich dyplomatów. Słynny Moskiewski Państwowy Instytut Spraw Miedzynarodowych (MGIMO) ukończył w wieku 22 lat w 1974 roku podejmując pracę w MSZ.

Dał się dobrze poznać, kiedy w 1992 roku, jako specjalny przedstawiciel prezydenta federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna stał na czele delegacji na międzynarodowe rozmowy w sprawie byłej Jugosławii. Próbował m.in. bronić serbskiej zbrodni ludobójczej w Srebrenicy. Następnie został ambasadorem w Belgii i przedstawicielem-łacznikiem przy NATO.

W 1998 roku został wysłany jako ambasador do Kanady, skąd mimo zastapienia Jelcyna przez Władimira Putina w 1999 rok, nie został odwołany pełniąc funkcję do 2003 roku. Powróciwszy do Moskwy otrzymał tytuł „Ambasador at Large” i pozycję podsekretarza stanu w MSZ zajmujacego się sprawami północnoamerykańskimi. W 2006 roku został skierowany do Nowego Jorku, jako ambasador przy ONZ.

Zgodnie z rosyjską tradycją, pełnił to stnowisko przez długi czas. Reprezentował konsekwentnie twardą linię Kremla w Radzie Bezpieczeństwa. Bronił agresywnie imperialnej polityki rosyjskiej wobec Gruzji i Ukrainy. Wetował wszelkie rezolucje potępiające agresję i aneksję Krymu oraz wojnę na wschodzie Ukrainy. Podobnie militarne działania rosyjskie w Syrii utrzymujące u władzy rezim Assada. Dążył do marginalizacji wpływu USA na bieg wydarzeń w tym kraju. Znany był z gwałtownych reakcji na oskarżanie Rosji o udział w atakach na cywilną ludność syryjską: