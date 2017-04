Nagła zmiana pogody w Lublinie i regionie

We wtorek pogoda podzieli Polskę na dwie strefy. Na południu będzie słonecznie, a termometry w Krakowie pokażą aż 20 st. W tym samym czasie na północy - chmury, deszcz i tylko 8 st. w Gdańsku oraz Szczecinie.

W centrum kraju przewidywana temperatura to 15-17 st. Przez cały dzień ładna pogoda będzie towarzyszyła mieszkańcom południowo wschodniej części kraju. W pozostałych regionach spodziewane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wiatr w porywach do 60 km/h. Ciśnienie będzie spadać.



Od środy znów chłodniej - temperatura od 9 do 15 st, a w czwartek od 7 do 14 st. Na najbliższe dni synoptycy zapowiadają zmienną pogodę z przelotnymi opadami deszczu i przejaśnieniami.