Nanga Parbat. "To absolutnie jedna z największych akcji ratunkowych w historii"

– To było wydarzenie bez precedensu. Pokonanie 1,3 tys. metrów w takim miejscu, w takich warunkach, nocą, to absolutnie jedna z największych akcji ratunkowych w historii – komentuje Michał Leksiński, rzecznik prasowy Zimowej Narodowej Wyprawy na K2.

Bielecki, Urubko, Botor i Tomala wraz z Elisabeth Revol zostali przetransportowani do Skardu. Stamtąd Francuzkę zabrano do szpitala w Islamabadzie. Polacy do bazy pod K2 wrócą prawdopodobnie w poniedziałek albo we wtorek.

– W tej chwili ze względu na warunki pogodowe, działalność górska na K2 została zaprzestana. Uczestnicy akcji ratunkowej czują się dobrze i po kilkudniowej regeneracji wrócą do działań. Będziemy dalej walczyć o to, aby ta góra była nasza – dodaje Leksiński.

W czwartek Polak Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol rozpoczęli atak szczytowy na liczący 8126 m. n.p.m. szczyt Nanga Parbat. Wieczorem zaczęły płynąć dramatyczne wiadomości. Z dwójką himalaistów stracono łączność radiową, pojawiły się też informacje o złym stanie zdrowia Polaka.

Gotowość do ruszenia im z pomocą wyrazili uczestnicy trwającej Zimowej Narodowej Wyprawy na K2. Zgłosili się wszyscy członkowie 13-osobowej ekipy. Wytypowano sześciu, którzy zdążyli spędzić noc w obozie na wysokości 6,3 tys. m. n.p.m. Miało to pomóc w aklimatyzacji na Nanga Parbat i ułatwić akcję.

Ostatecznie w sobotę na ratunek Revol i Mackiewiczowi ruszyli: Adam Bielecki, Denis Urubko, Jarosław Botor oraz pochodzący z Lublina Piotr Tomala. Śmigłowiec zabrał ich z K2 do bazy pod Nanga Parbat. W górę jako pierwsi „na lekko” wyruszyli Bielecki i Urubko. Za nimi z całym sprzętem podążali Botor i Tomala.