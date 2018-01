Nie zdziw się, gdy z takiego BMW wysiądzie policjant. Nowe nieoznakowane radiowozy

Tak jak już pisaliśmy polskie drogi będą patrolować nowe radiowozy BMW 330i xDrive. Pierwsze trafiają już do komend. Już wkrótce właśnie takie nieoznakowane radiowozy pojawią się także na lubelskich drogach.

Samochody zostały wybrane w przetargu ogłoszonym przez Komendę Główną Policji. 140 aut dostarczy warszawski dealer BMW Auto Fus.

BMW 330i xDrive to samochód wyposażony w dwulitrowy turbodoładowany silnik benzynowy o mocy 252 KM. Rozpędza się do 100 km/h w 5,8 s. W wersji xDrive posiada napęd na cztery koła.

We wtorek nowe radiowozy zostały już przekazane do Komendy Powiatowej Policji w Sokółce (woj. podlaskie). Już wkrótce pojawią się także na lubelskich drogach.

Radiowozy mają być wyposażone w wideorejestratory produkcji polskiej firmy Zurad. To urządzenie mierzy prędkość do 250 km/h z błędem do 3 km/h. Umożliwia przegląd 2-tygodniowego okresu pracy. Kolejną innowacją jest zastosowanie całej gamy kamer, a w tym kamery odpornej na oślepianie światłami pojazdu nadjeżdżającego.

