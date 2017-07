Nie żyje wokalista Linkin Park, Chester Bennington

Chester Charles Bennington urodził się w 1976 r. w Phoenix w Arizonie. Od urodzenia interesował się muzyką – jego idolami byli Stone Temple Pilots i Depeche Mode. W wieku 18 lat został aresztowany za posiadanie narkotyków. Zanim rozpoczął profesjonalnie zajmować się muzyką, pracował w Burger Kingu.

W wieku 14 lat Chester Bennington założył garażowy zespół Grey Daze. Razem z zespołem nagrał dwie płyty: No Sun Today i Wake Me. W 1998 r. Bennington opuścił zespół. Następnie dołączył do Linkin Park, jako ostatni, w marcu 1999.

Jak podaje portal TMZ wokalista powiesił się w swojej rezydencji w Palos Verdes. Jego ciało znaleziono przed godz. 9 rano. Chester był ojcem 6 dzieci. Artysta zmagał się z alkoholem i narkotykami przez wiele lat.