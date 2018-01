Nie żyje wokalistka The Cranberries. Miała 46 lat

Dolores zmarła w Londynie gdzie przebywała podczas krótkiej sesji nagraniowej. Na razie nie wiadomo co były przyczyną śmierci. W ubiegłym roku zespół musiał przerwać trasę ze względu na problemy zdrowotne Dolores. O'Riordan tłumaczyła też, że cierpi na zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zespół The Cranberries wystąpił w Lublinie w czerwcu 2016 roku. Lubelski koncert był pierwszym występem zespołu po trzyletniej przerwie. To także trzeci w historii koncert w Polsce.

Dolores Mary Eileen O'Riordan urodziła się w Ballybricken w hrabstwie Limerick w Irlandii. Wychowywała się jako najmłodsze z siedmiorga dzieci. 18 lipca 1994 poślubiła Dona Burtona, byłego kierownika tras koncertowych zespołu Duran Duran, wraz z którym ma troje dzieci. Od 2014 roku małżeństwo pozostawało w separacji.

Dolores do zespołu dołączyła w 1990 roku, po wygranym przesłuchaniu. Zastąpiła Nialla Quinna, który opuścił zespół. Zombie, Dreams, When you’re gone to tylko kilka hitów z bogatej kolekcji zespołu.