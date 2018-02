Niedźwiedź zaatakował mężczyznę w Bieszczadach

Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Poszkodowany ma rany na głowie, przedramieniu oraz udzie. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



Jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem w dziczy opowiada leśnik Edward Marszałek.



– Jeżeli mamy szansę wycofać się z takiej sytuacji to wycofujmy się spokojnie. Nie uciekajmy, ucieczka może spowodować odruch pogoni za nami. Jeżeli to jest bardzo bliskie spotkanie to nie walczmy, bo nie wygramy z niedźwiedziem. Fachowcy radzą, żeby upaść na ziemię i zasłonić głowę. Niedźwiedź odchodzi, gdy nie widzi w nas przeciwnika – mówi Edward Marszałek.

Z powodu dość wysokiej jak na zimę temperatury, niedźwiedzie w Bieszczadach budzą się z zimowego snu.