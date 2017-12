Niesamowity wyczyn Polaka. Zgubił nartę, ale nie zrezygnował ze zjazdu! [wideo]

Do zdarzenia doszło we włoskim Bormio podczas zjazdu alpejskiego Pucharu Świata. Paweł Babicki na krótko po starcie stracił jedną nartę. Polak nie poddał się i postanowił... zjechać na jednej. Pokonał zakręty i dotarł do mety!

Publiczność była zachwycona i gorąco oklaskiwała Babickiego.