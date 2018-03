Kwota zebrana podczas 26. Finału WOŚP to 126 373 804,34 zł - poinformował dziś Jerzy Owsiak.

To kolejny rekord zbiórki. Rok temu WOŚP zebrało 105 mln zł.

W ciągu poprzednich 25 Finałów Orkiestra WOŚP zebrała na wsparcie ośrodków zdrowia w całej Polsce ponad 825 mln zł.

Ile zebrano w woj. lubelskim? Zaraz po zakończeniu zbiórki w Lublinie było to ok. 280 tysięcy złotych, w Zamościu 173 tys. zł, a w Białej Podlaskiej 147 tys. zł. Z pewnością to nie są jednak ostateczne wyniki z tych miast.