Nowe helikoptery dla wojska. MON sprawdza oferty

Chodzi o 8 śmigłowców zdolnych do prowadzenia przez wojska specjalne misji poszukiwawczo-ratowniczych w warunkach bojowych oraz 8 maszyn przeznaczonych do zwalczania okrętów podwodnych z jednoczesną zdolnością do prowadzenia misji ratowniczych na morzu.

PZL Świdnik złożył ofertę trzech śmigłowców – AW-101, AW-149 i dobrze znanego Głuszca. Mielec-Sikorsky proponuje Black Hawka, a francuski Airbus Helicopters Caracala.

– Trwa ocena ofert wstępnych złożonych przez wykonawców biorących udział w tych postępowaniach – usłyszeliśmy w MON. Resort milczy jednak w kwestii nawet przybliżonej daty ogłoszenia rozstrzygnięcia przetargu.