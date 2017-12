Nowe prawo, podwyżki, e-zwolnienia. Jakie zmiany czekają nas w 2018 roku?

Niedziele bez handlu

Wszystko wskazuje na to, że już od marca zakupy zrobimy tylko w co drugą niedzielę. W listopadzie Sejm przyjął uchwałę ograniczającą handel. Ograniczenia będą wchodzić stopniowo. Od 2019 roku zakupy będziemy mogli zrobić tylko w jedną niedzielę miesiąca, a od 2020 roku handel w niedziele ma być zupełnie zakazany.

Ograniczenia nie będą dotyczyć m.in. stacji benzynowych, dworców kolejowych, aptek, części kwiaciarni oraz sklepów internetowych. Handel będzie też dozwolony, jeśli za ladą niewielkiego sklepu stanie jego właściciel. Ustawa czeka jeszcze na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Wraca zielony listek

Z początkiem czerwca wejdą w życie nowe przepisy dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę za kółkiem. Przez dwa lata będą na okresie próbnym.

W tym czasie będą musieli odbywać kursy doszkalające (ich cena to ok. 300 zł). Ale na tym nie koniec. Przez pierwsze osiem miesięcy młodzi kierowcy muszą powstrzymać się od nadmiernego wciskania pedału gazu. Będzie ich obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie zabudowanym i 80 km/h poza nim. Na szybie swojego auta muszą też przykleić symbol zielonego klonowego liścia.

Konstytucja dla biznesu

W marcu wejdzie w życie pakiet pięciu ustaw zwanych Konstytucją dla biznesu. Najwięcej zmian dotyczy początkujących. przedsiębiorców. Wszystko wskazuje na to, że przez pierwsze pół roku od założenia firmy nie będą musieli płacić składek ZUS, a potem zapłacą stawkę preferencyjną. Z kolei Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoże w objaśnieniu najbardziej skomplikowanych przepisów. Zareaguje też, gdy będą łamane prawa osób prowadzących działalność gospodarczą. Dorywczy handel w ogóle nie będzie za nią uznawany.

Jeden rachunek w ZUS

Od stycznia przedsiębiorcy będą płacić składki na jeden rachunek. Jednym przelewem opłacą ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. Do tej pory musieli wykonywać oddzielne przelewy.

Zmiany w prawie wodnym

W lipcu uchwalono nowe Prawo Wodne, które wejdzie w życie już od stycznia. Przepisy zakładają m.inj. opłaty dla firm wodociągowych za pobór wody. Zmiany będą dotyczyć też handlu nieruchomościami. Gdy będziemy sprzedawać działkę z oczkiem wodnym lub basenem, prawo pierwokupu będzie miał Skarb Państwa, czyli starosta.

Zdrożeje prąd

Dla gospodarstw domowych ceny wzrosną o około 0,5 procenta. Zmiany wprowadzili najwięksi dostawcy, w tym Polska Grupa Energetyczna. Raczej nie będą zbyt odczuwalne dla naszych portfeli.

Tylko e-zwolnienia

Od lipca lekarze będą wystawiać wyłącznie elektroniczne zwolnienia lekarskie. Natychmiast po ich wystawieniu taki dokument trafi do pracodawcy.

Papierosy w górę

Minimalna stawka podatku akcyzowego na papierosy wzrośnie w tym roku do 5,4 proc. Oznacza to, że paczka papierosów podrożeje o kilkadziesiąt groszy do 16-17 zł. Więcej za swój nałóg zapłacą też użytkownicy e-papierosów. Rząd nałożył akcyzę na płyn do papierosów elektronicznych – 50 gr. za mililitr, ale ma ona wejść w życie dopiero w 2019 r.

Opłata recyklingowa

Od stycznia zapłacimy za każdą reklamówkę wydaną przy kasie sklepowej. Opłata wyniesie 25 groszy (w tym VAT). Szacuje się, że Skarb Państwa w ciągu roku zarobi na opłatach około miliarda złotych.

Strzelnica w każdym powiecie

W styczniu ma ruszyć program budowy strzelnic. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MON dofinansuje budowy obiektów, których koszty powstania nie przekroczą dwóch milionów złotych.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku

Od 2018 roku osoby zarabiające do 8 tys. zł rocznie nie zapłacą podatku. W 2017 roku wolna kwota wynosiła 6,6 tysięcy złotych, a wcześniej zaledwie 3091 zł. To jedna z istotnych zmian przy rozliczeniach z Urzędem Skarbowym.

Wyższa płaca minimalna

Od 1 stycznia 2018 roku najniższa to 2100 zł brutto, czyli około 1530 złotych netto (na rękę). W minionym płaca minimalna wynosiła 2000 zł brutto (ok. 1460 netto), a dziesięć lat temu zaledwie 1126 złotych brutto.

Minimalna stawka za godzinę dla pracowników na innych umowach niż o pracę to 13,7 zł brutto.

Wzrosną emerytury

Najniższe emerytury wzrosną z 1000 do 1027 złotych – to skutek niedawnej waloryzacji. Jesienią rządzący ustalili, że wyniesie ona 2, 7 procent, a jej koszty wyniosą około 5 miliardów złotych.

Kto może liczyć na podwyżki

Pielęgniarki, ratownicy medyczni, funkcjonariusze policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej – rząd na podwyżki dla różnych grup zawodowych zarezerwował w tym roku 770 mln zł.

We wrześniu o 5 proc. mają też wzrosnąć pensje nauczycieli.