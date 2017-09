Nowy odcinek S19 już otwarty. Odrobinę szybciej dojedziemy z Lublina do Rzeszowa

S19, jako część trasy Via Carpatia, ma biec z północy na południe Polski, łącząc m.in. Białystok, Lublin i Rzeszów. Dzięki niej – po zakończeniu budowy tej arterii oraz po ułożeniu ekspresówki z Lublina do stolicy (ta inwestycja już trwa) – będzie można także dojechać dwupasmową drogą z Podkarpacia do Warszawy.



Na razie gotowa jest tylko bardzo niewielka część S19 – z Rzeszowa do Sokołowa Małopolskiego, a także obwodnica Lublina w ciągu tej trasy. Trwają przetargi na budowę kolejnych odcinków między Lublinem a Rzeszowem. Cały ten fragment S19, między stolicą Podkarpacia a Lublinem, powinien być gotowy za 3-4 lata.



Droga ekspresowa S19 ma stać się główną trasą komunikacyjną na kierunku północ-południe we wschodniej części kraju. Zaczynając się na przejściu z Białorusią w Kuźnicy, a kończąc na granicy ze Słowacją w Barwinku. S19 będzie częścią międzynarodowej trasy Via Carpatia, która przebiegać będzie z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji.