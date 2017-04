Obywatel.gov.pl punkty karne w internecie. Jak sprawdzić?

Jak informuje Anna Streżyńska, minister cyfryzacji w rządzie Beaty Szydło, z takiej opcji skorzystało już bardzo wielu kierowców. W poniedziałek kiedy uruchomiono system strona obywatel.gov.pl miała ponad milion odsłon. Co ważne, sprawdzanie punktów karnych jest bezpłatne.

Jak sprawdzić punkty karne w internecie?

Trzeba udać się na stronę obywatel.gov.pl

Po prawej stronie znajdziemy opcję "Sprawdź punkty karne". Po kliknięciu wybieramy opcję "Przez internet".

Uwaga! Niezbędny jest tzw. Profil zaufany. Jak go założyć? Wystarczy kliknąć "Sprawdź jak założyć profil zaufany".

Czym jest profil zaufany? To zbiór informacji o użytkowniku. Chodzi o weryfikację, że dany użytkownik internetu to właśnie konkretna osoba. Dzięki takiemu narzędziu nikt nie może się podszyć pod nikogo. Dostęp do naszych danych będziemy mieli tylko my.

Profil można założyć rejestrując się na stronie pz.gov.pl. Niezbędna będzie wizyta w Punkcie Potwierdzającym razem z dowodem.

Druga opcja jest nieco wygodniejsza. Jeśli posiadamy bankowość elektroniczną w PKO BP, Inteligo, Envelo lub Millennium będziemy w stanie sprawdzić swoje punkty. Jeśli wśród wymienionych nie ma Twojego banku, nie martw się. Wkrótce do tej listy dołączą kolejne firmy.

Jeśli będziemy mieli założony profil zaufany bez problemu sprawdzimy punkty na obywatel.gov.pl.