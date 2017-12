Od 10 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów. Co się zmienia?

Podróżni będą mogli skorzystać z nowych przystanków Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze na wybudowanej łącznicy w Krakowie, skróci się czas podróży koleją na niektórych trasach. PKP Intercity uruchomi więcej pociągów, będą nowe połączenia krajowe i międzynarodowe, m.in. w relacji Jelenia Góra – Szczecin i Katowice – Wiedeń.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z przewoźnikami opracowały rozkład jazdy pociągów, który uwzględnia realizowane na sieci kolejowej inwestycje. Dzięki już zrealizowanym pracom PLK wspólnie z przewoźnikami przygotowały ofertę przewozową i zapewniają krótsze czasy przejazdów na niektórych trasach dalekobieżnych i regionalnych. Podczas konstrukcji rozkładu jazdy zadbano o jak najlepsze wykorzystanie możliwości dostępnej sieci kolejowej.

Większe możliwości kolei w Krakowie

Od nowego rozkładu jazdy podróżni skorzystają z dwóch nowoczesnych przystanków w aglomeracji krakowskiej: Kraków Zabłocie i Kraków Podgórze. Nowe, komfortowe obiekty będą pełniły funkcję centrów przesiadkowych, łączących kolej i komunikację miejską. Obiekty są dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych, także tych o ograniczonej mobilności. Swobodny dostęp do kolei ułatwiają windy i schody ruchome. Zadaszone perony są wyraźnie oznakowanie, zaopatrzone w system informacji oraz ścieżki naprowadzające i tablice informacyjne dla osób niedowidzących. Łącznica zbudowana nad miastem, pomiędzy liniami Kraków Główny – Medyka i Kraków Płaszów – Oświęcim, umożliwi bezpośrednią jazdę na trasie Kraków Główny – Skawina i dalej do Oświęcimia i Zakopanego. Wyeliminowane zostaną długie postoje na stacji Kraków Płaszów, związane z koniecznością zmiany kierunku jazdy. Pociągi jadące do Skawiny skrócą czas przejazdu o 15 min.

Szybciej na trasach regionalnych i dalekobieżnych

Od 10 grudnia podróżni pojadą o kilka lub kilkanaście minut szybciej koleją w relacjach dalekobieżnych: z Krakowa do Przemyśla, Zakopanego i Warszawy, ze stolicy w kierunku Katowic i Wrocławia. Największe zmiany dotyczą najszybszych pociągów na trasie Kraków – Przemyśl, które pojadą o ok. 13 min szybciej niż dotychczas – to efekt modernizacji i zwiększenia prędkości pociągów na linii. Skróci się także czas podróży w regionach: z Czeremchy do Białegostoku i Siedlec oraz na trasie z Kłodzka do Wałbrzycha. Na Podlasiu o ok. 9 min szybciej pociągi pojadą także z Bielska Podlaskiego do Białegostoku. Na rewitalizowanej trasie Kędzierzyn Koźle – Chałupki pociągi przyspieszą już w grudniu o ok. 4 min w relacji Racibórz – Chałupki. Poprawi się także czas przejazdu na modernizowanej trasie z Warszawy do Małkini.

Nowe połączenia w kraju i za granicę

W rozkładzie jazdy na sezon 2017/2018 PKP Intercity uruchomi nowe połączenia. Na sieć kolejową wyjedzie każdego dnia średnio o 17 pociągów więcej niż w tym roku. Nowe połączenia IC połączą Pomorze i Podkarpacie, wrócą także pociągi do Hrubieszowa i Sandomierza. W relacji Gdynia – Przemyśl pojedzie TLK Małopolska, z Jeleniej Góry do Szczecina IC Barnim, a z Trójmiasta do Rzeszowa pociąg TLK Biebrza. Dodatkowe kursy weekendowe zostaną uruchomione w relacjach: Wrocław – Katowice (TLK Lompa) i Poznań – Gdynia (TLK Molo). Od grudnia na trasę Gliwice – Warszawa wyjedzie pociąg ekspresowy EIC Górnik. Nowe połączenia międzynarodowe pojawią się w relacjach: Katowice – Wiedeń i Warszawa – Brześć. Koleje Ukraińskie w porozumieniu z PKP Intercity uruchomią dodatkowe składy pasażerskie między Przemyślem a Odessą i w relacji Chełm – Kowel. Szczegółowe informacje o ofercie na intercity.pl.

Dostosowanie do prac modernizacyjnych

W związku z kontynuacją modernizacji pociągi jadące z Warszawy do Lublina kursują przez Łuków i Parczew. Dodatkowo dla składów, które jadą z kierunku Krakowa i Wrocławia do Lublina, od Radomia zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Dla składów PKP Intercity kursujących na trasie Warszawa – Poznań obowiązuje trasa objazdowa przez Inowrocław i Gniezno.

Efekty inwestycji PLK

Lepszy dostęp do kolei zapewniają podróżnym oddane w tym roku przystanki: Gorzów Wielkopolski Wschodni, Wólka Orłowska i Sucha Beskidzka Zamek. Podróżni korzystają już także ze zmodernizowanych peronów na stacjach: Jelenia Góra, Jaworzyna Śląska, Libiąż oraz w Międzyzdrojach, Wydartowie i Witaszycach. Od grudnia wygodniejszy dostęp do kolei zyskają mieszkańcy i turyści na stacjach i przystankach: Szczecin Gumieńce, Krzywin Gryfiński, Widuchowa, Pacholęta, Chojna. Wyższy komfort podróżowania koleją, lepsza dostępność infrastruktury dla wszystkich grup podróżnych, lepsza oferta przewozowa i wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym, takie będą efekty prowadzonych modernizacji i remontów PLK na liniach kolejowych.