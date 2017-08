Ogromne kolejki na Giewont. Internauci szydzą z turystów

Zdjęcie pojawiło się na facebookowej stronie Portalu Tatrzańskiego.

- Polaki cebulaki:) jak nie w kolejce po croxy w lidlu to w korku na zakopiance. No to nie ma inaczej na giewont też trzeba w tłumie. To jest prawdziwa solidarność:) - pisze Seweryn.

- Dlaczego obrażasz tych ludzi, mają takie samo prawo tam wejść jak I wy wielce oswiecona elita! - odpowiada mu Tomasz.

Inni nazywają turystów "szarańczą". - Przecież ta stonka nie ma pojęcia o turystyce górskiej. Ja chodzę po Tatrzańskich szlakach od kwietnia do połowy czerwca i najpiękniejszy okres to wrzesień do listopada. Giewont w tym czasie jest tylko mój bez tej szarańczy - pisze Jerzy.

- A może ta "stonka" ma dzieci w wieku szkolnym i na taki urlop może sobie pozwolić tylko w sezonie... Polecam patrzeć trochę dalej niż na czubek własnego nosa. Wszystkim żyłoby się mile - odpowiada Dorota.