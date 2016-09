Orzeł Jana Karskiego leci do rabina Arthura Schneiera  

Laureat jest duchowym liderem Park East Synagogue na nowojorskim Manhattanie, wybitną postacią dialogu judechrześcijańskiego, kawalerem Papieskiego Orderu Świętego Sylwestra, postacią od lat związaną z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Motywacja nagrody w przypadku rabina Arthura Schneiera brzmi: „Za wznoszenie gmachu dialogu, tolerancji i pokoju na świecie”.

Mówi członek Kapituły ksiądz biskup profesor Tadeusz Pieronek:

- Zasługi Rabina Arthura Schneiera dla dialogu, zrozumienia i bliskości judaizmu z Kościołem są niemożliwe do przecenienia. Rabina łączyła przyjaźń z papieżem-Polakiem Janem Pawłem II, którego poznał jeszcze jako młodego biskupa krakowskiego. Papież Benedykt XVI odwiedził jego synagogę w Nowym Jorku w Święto Paschy, co było wydarzeniem rangi światowej. Zaś papież Franciszek uhonorował go Orderem Świętego Sylwestra. Tacy ludzie są sednem tego, co łączy nas z Żydami.

Inny członek Kapituły, metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz podkreśla, iż opowiedział się za kandydaturą rabina Schneiera w jednej chwili. Sam uhonorował go Złotym Medalem Jana Pawła II Archidiecezji Krakowskiej przed rokiem.

Entuzjastycznie poparł wybór zasiadający w Kapitule ksiądz arcybiskup profesor Alfons Nossol. Wybitni profesorowie Richard Pipes z Harvardu, Julian Kornhauser z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Karol Modzelewski z Uniwersytetu Warszawskiego, a zarazem członkowie Kapituły, wyrazili niemal jednobrzmiącą opinię, iż „Laureat ucieleśnia absolutnie wartości życia i dzieła patrona nagrody Jana Karskiego.”

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i członek Kapituły podkreślił nie tylko religijną, ale także polityczną i humanistyczną rangę decyzji nagrodowej.

Arthur Schneier urodził się w 1930 roku w Wiedniu. Po nocy kryształowej z 9 na 10 listopada 1938, uciekł na Węgry do swoich dziadków. Niestety tam również dotarli hitlerowcy. Dziadkowie Schneiera ze strony matki zginęli w Auschwitz-Birkenau. Dziadka ze strony ojca zamordowano w niemieckim obozie na Majdanku. Sam Schneier ocalał dzięki pomocy szwajcarskiego dyplomaty Carla Lutza.

Po zakończeniu wojny powrócił do Wiednia. W 1947 wyemigrował do USA i osiadł w Nowym Jorku. Tam odbył studia rabinackie na Yeshiva University. Niebawem obronił doktorat z teologii. W 1962 został duchowym zwierzchnikiem synagogi Park East. W 1976 rabin założył szkołę Park East Day School, zajmującą się edukacją na poziomie podstawowym.

W 2001 roku za działalność na rzecz obrony praw religijnych i budowy partnerskich relacji między religiami jako pierwszy duchowny żydowski otrzymał od prezydenta USA, Billa Clintona, Presidential Citizens Medal.

Jest założycielem i prezesem działającej na rzecz dialogu międzyreligijnego The Appeal of Conscience Foundation, nawiązując bliskie, partnerskie relacje ze Stolica Apostolską. Zawsze serdecznie przyjmowany był tam przez papieża-Polaka Jana Pawła II. Z czasów tego pontyfikatu datuje się jego serdeczna znajomość z papieskim sekretarzem, potem biskupem, arcybiskupem i wreszcie kardynałem Stanisławem Dziwiszem.

To w murach Park East Synagogue wręczano nobliście Elie Wieselowi doktorat honorowy Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II, uczelni której wielkim kanclerzem jest kardynał Stanisław Dziwisz.

Długa jest lista światowych przywódców, do których drzwi stoją otworem dla rabina Schneiera. Wielu z nich jest przyjacielem. Szczególnie bliskie relacje łączą go z sekretarzem generalnym ONZ Ban Ki-Moonem.

Uchodzi za jednego z dziesięciu najbardziej znanych rabinów na świecie.

Rabin Arthur Schneier uważał profesora Jana Karskiego za swego moralnego i duchowego przewodnika. Zaś Jan Karski z ogromnym szacunkiem odnosił się do dzieła dialogowego rabina.

Wręczenie Orła Jana Karskiego planowane jest niebawem w Park East Synagogue.

Pierwszą tegoroczną laureatką Nagrody Orła Jana Karskiego była bohaterska ukraińska pilotka-nawigatorka Nadia Sawczenko. Ceremonia wręczenia odbyła się na Zamku Lubelskim w dzień urodzin Patrona Nagrody – 24 czerwca br.