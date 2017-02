Oscary 2017 wyniki: Kto dostał statuetkę? Lista nagrodzonych filmów

Oscary 2017. W nocy, z niedzieli na poniedziałek poznaliśmy wszystkich laureatów tegorocznej nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Najlepszym filmem wybrano Moonlight", który zdobył łącznie aż 3 statuetki. Najlepszym aktorem został Casey Affleck za rolę w "Manchester by the Sea". Statuetka dla najlepszej aktorki powędrowała do Emmy Stone za kreację w "La La Land". Zobacz pełne wyniki.