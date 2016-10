Papieros na grobie Morrisona. Najsłynniejsze cmentarze na świecie

Père-Lachaise w Paryżu

Niektóre cmentarze to wspaniałe atrakcje turystyczne, które każdego roku przyciągają miliony odwiedzających, inne to miejsca o złej sławie, do których niewielu ma odwagę się zapuścić.

Père-Lachaise w Paryżu Paryski Père-Lachaise to bezsprzecznie jeden z najpiękniejszych, a zarazem najsłynniejszych cmentarzy świata. Dla Francuza jest tym, czym dla Polaka są warszawskie Powązki. W polskiej świadomości figuruje przede wszystkim jako miejsce pochówku Fryderyka Chopina i choćby z tego tylko wzglądu stanowi obowiązkowy punkt każdej wycieczki do Paryża. Cmentarz jest miejscem pochówku niezliczonej liczby wielkich postaci, ludzi kultury i mężów stanu. Obok grobu Chopina warto zatrzymać się także przy miejscu spoczynku Heloizy i Abelarda, pary tragicznych kochanków z XII wieku. - Wielką popularnością wśród turystów cieszy się również grób Jima Morrisona, lidera grupy The Doors. Otoczone metalowym płotem miejsce pochówku znajduje się pod stałą obserwacją strażnika. Odwiedzający mają w zwyczaju składać rockmanowi dość specyficzny hołd. Obok zwyczajowych kwiatów i listów rzucają na jego grób niedopałki papierosów - opowiada Piotr Chalimoniuk z centrum lotniczego Sky4Fly.net.

Cmentarz Narodowy w Arlington

Cmentarz Narodowy w Arlington Znany ze wzruszających finałowych scen „Szeregowca Ryana” w reżyserii Stevena Spielberga zlokalizowany w stanie Virginia cmentarz jest jednym z najważniejszych pomników narodowych w USA. Zielone trawniki i rzędy jednakowych białych nagrobków nadają temu miejscu charakterystyczny wygląd, tak różny od znanych z Europy XIX-wiecznych cmentarzy przypominających romantyczne parki w stylu angielskim. W Arlington spoczywają weterani wszystkich amerykańskich wojen, w tym prezydent J. F. Kennedy. Co pół godziny w sezonie letnim i co godzinę w sezonie zimowym na cmentarzu w Arlington odbywa się zmiana warty przy Grobie Nieznanych Żołnierzy.

Miasto umarłych w Kairze

Miasto umarłych w Kairze Położona w stolicy Egiptu olbrzymia dzielnica biedy to ewenement na skalę światową. Gigantyczny slums zamieszkiwany - według różnych szacunków - przez 2 lub nawet 3 miliony osób powstał na terenie dwóch zabytkowych cmentarzysk. Ulice biegną tu cmentarnymi ścieżkami, a zwykłe budynki przeplatają się z kilkusetletnimi grobowcami, w których wnętrzu ludzie urządzają sobie mieszkania, wstawiając meble i podciągając kable elektryczne. Zachodni turyści właściwie się tu nie zapuszczają. Dzielnica cieszy się bardzo złą sławą i lokalne władze robią, co mogą, by nie zachęcać zagranicznych gości do odwiedzania tego miejsca. - Choć „miasto umarłych” kusi swoją niezwykłością, to podczas wizyty w Kairze bezpieczniej będzie wybrać się na zwiedzanie bardziej typowych destynacji. Nieopodal stolicy Egiptu oraz Gizy znajduje się przecież nekropolia starożytnego miasta Memfis słynąca z monumentalnych piramid i mastab służących za grobowce egipskim faraonom i dostojnikom - opowiada Piotr Chalimoniuk.

Stary Cmentarz Żydowski w Pradze

Stary Cmentarz Żydowski w Pradze Zabytkowe cmentarze przez wieki stanowiły ważny materialny znak obecności Żydów w Europie Środkowej. Przecież właśnie te miejsca, gdzie spoczywają przodkowie, zwykło się nazywać domem i ojczyzną. Dlatego też tak wiele żydowskich kirkutów zostało zniszczonych przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej. Niektóre, jak chociażby Cmentarz Remuh na krakowskim Kazimierzu, cudem jednak przetrwały. Największym, a zarazem najstarszym z ocalałych cmentarzy żydowskich w Europie jest Stary Cmentarz Żydowski w Pradze. Znajduje się on w samym sercu czeskiej stolicy w dzielnicy Josefov na prawym brzegu Wełtawy.

Góra Oliwna w Jerozolimie